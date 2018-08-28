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Полковник ВСУ озвучил потери российской армии во время боев у Иловайска

14:51, 28 августа 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом во время пресс-конференции 28 августа заявил полковник начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев, передает «Украинская правда».

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"По информации, полученной от различных разведывательных органов и по результатам нашей работы, во время Иловайских событий погибло чуть более 200 военнослужащих Российской Федерации", - сказал полковник.

По его словам, также около 300 военнослужащих РФ, принимавших участие в контрнаступлении и блокировании Иловайска, были ранены.

Ноздрачев в 2014 году занимался сотрудничеством с местным населением в Иловайске.

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Теги: #Россия#Иловайск