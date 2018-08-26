"Праздник" в оккупации: обнародованы свежие фото опустевшей Горловки в День шахтера

На фото видно несколько людей и несколько авто на дорогах и на местах для парковки.

В сети показали сегодняшние фотографии оккупированной Горловки.

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На фотографиях, опубликованных в сообществе Nova Gorlivka в Facebook можно увидеть опустевшие улицы города, который сегодня должен праздновать День шахтера – один из самых популярных профессиональных праздников на Донбассе.

На фото видно несколько людей и несколько авто на дорогах и на местах для парковки.

Отметим, что несмотря на праздник, ситуация на шахтах в оккупированной Горловке – плачевная. По информации группы «Информационное сопротивление», из-за закрытия шахт в городе и, соответственно, остановки добычи угля, наблюдается процесс поднятия шахтных вод и затопления нижних шахтных горизонтов. Вода с нижних горизонтов, поднимаясь, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы.

В результате, в населенном пункте растет количество смертей среди местных жителей от токсического отравления метаном и загрязнение источников питьевой воды.