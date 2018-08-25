В День Независимости на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо ранены

Боевики российских оккупационных войск 39 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

На протяжении прошлых суток, 24 августа, боевики российских оккупационных войск 39 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате боевых действий один украинский военный погиб, четверо военнослужащих получили ранения.

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Боевики открывали огонь в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное, Широкино. Боевики обстреливали позиции ООС из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Лебединское оккупанты осуществили 17 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии.

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"В минувшие сутки российские оккупационные войска, кроме огневого воздействия на наши подразделения, провели неприцельный обстрел населенного пункта Врубовка, на Луганщине, из артиллерийских систем калибра 152. В результате преступных действий оккупантов погиб 35-летний местный житель, повреждены здания и инфраструктура", - добавили в пресс-службе.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, шестеро получили ранения.

В течение текущих суток российские оккупационные войска вели обстрелы в районах населенных пунктов Южное, Марьинка и Новомихайловка. Всего с начала суток произошло четыре обстрела. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.