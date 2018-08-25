В День Независимости на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо ранены
На протяжении прошлых суток, 24 августа, боевики российских оккупационных войск 39 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения.
Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате боевых действий один украинский военный погиб, четверо военнослужащих получили ранения.
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Боевики открывали огонь в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное, Широкино. Боевики обстреливали позиции ООС из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Лебединское оккупанты осуществили 17 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии.
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"В минувшие сутки российские оккупационные войска, кроме огневого воздействия на наши подразделения, провели неприцельный обстрел населенного пункта Врубовка, на Луганщине, из артиллерийских систем калибра 152. В результате преступных действий оккупантов погиб 35-летний местный житель, повреждены здания и инфраструктура", - добавили в пресс-службе.
По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, шестеро получили ранения.
В течение текущих суток российские оккупационные войска вели обстрелы в районах населенных пунктов Южное, Марьинка и Новомихайловка. Всего с начала суток произошло четыре обстрела. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.