Обстрел боевиков во Врубовке забрал отца двух малолетних детей: военные сообщили подробности (фото)

На двор дома, хозяин которого утром 24 августа погиб от обстрела боевиков, попали 6 снарядов калибра 152 мм.

В поселке Врубовка Луганской области во двор частного дома, хозяин которого утром погиб от обстрела боевиков, попали 6 снарядов калибра 152 мм.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

«Грубо нарушая Минские договоренности и полностью пренебрегая жизнями мирных жителей, сегодня, 24 августа, российско-оккупационные войска обстреляли тяжелой артиллерией жилой сектор населенного пункта Врубівка, что на Луганщине, который находится на расстоянии 17 километров от линии соприкосновения. В 6 часов утра 6 снарядов калибра 152 мм попали в частные дворы в самом центре села. Местный житель Олийнык Андрей 1983 г.н. в результате обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью. Масштаб разрушений изучается», - говорится в сообщении.

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"Сиротами остались дети 7 и 9 лет", - отмечается в сообщении украинской стороны СЦКК. Также отмечается, что снаряды попали в среднюю школу во Врубовке.

Объединенные силы принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению теракта.

Как сообщал УНИАН, 23 августа на Донбассе в ходе боевых действий было уничтожено 12 оккупантов. В 5-часовом бою погибли четверо украинских военных.