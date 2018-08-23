В оккупированном Донецке расклеили поздравления с Днем независимости Украины

Кроме Донецка, проукраинская символика появилась в других неподконтрольных Украине городах.

В неподконтрольном Украине Донецке расклеили желто-голубые открытки с поздравлениями ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Местные жители прислали изданию фотографии, которые подтверждают появление постеров в различных районах неподконтрольного Украине города.

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В частности, листовки появились у здания Калининского районного исполкома, на бульваре Шевченко, возле торгового центра «Амстор» и в других частях города.

Кроме Донецка, проукраинская символика появилась в других неподконтрольных Украине городах. В частности, на въезде в Шахтерск и Енакиево, а также возле шахты «Свято-Андреевская» неподалеку от населенного пункта Ждановка вывесили украинские флаги.

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 23 августа, в прифронтовой Авдеевке Донецкой области накануне 27-й годовщины Независимости Украины в небо подняли самый большой государственный флаг.