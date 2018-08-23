Из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка запустили самый большой флаг Украины (фото, видео)

В прифронтовой Авдеевке в небо запустили самый большой флаг Украины.

В четверг, 23 августа, в прифронтовой Авдеевке Донецкой области накануне 27-й годовщины Независимости Украины в небо подняли самый большой государственный флаг.

"В День государственного флага Украины, в районе проведения ООС в небо над Авдеевкой поднялся самый большой в Украине государственный флаг. Его площадь составляет 120 квадратных метров", - сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В акции приняли участие как местные жители, так и украинские военные. Инициаторами акции выступили жители временного оккупированных территорий Донецкой области, которые собрали часть средств на пошив флага и другую атрибутику.

Отмечается, что запуск 120-метрового флага Украины побил национальный рекорд по изготовлению самого большого флага в Украине.