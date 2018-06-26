Послушайте этот ад: 7-летний мальчик похвастался, что помогает террористам "ДНР" убивать украинцев (видео)

Видео с ребенком показал журналист и поразил сети адом, который вложил "русский мир" в голову мальчику.

Семилетний мальчик Никита рассказал, как помогает террористам "ДНР" убивать украинцев.

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Соответствующее видео разговора, записанного с ребенком, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Тверской. "Я помогаю служить, помогаю в перестрелках. Как украинец не выбежал, мы берем и по нему "бум" и все. Ему пи*дец", - говорит мальчик.

"7-летний Никита из "ДНР", но это уже не ребенок. Это потенциальный убийца. Человеческая единица. Функция. Послушайте тот ад, который вложил "русский мир" в его голову. Есть ли у мальчика будущее? Большие сомнения", - говорится в подписи журналиста под видео.

Как сообщалось, в районе оккупированного с. Коминтерново Донецкой области был ранен один из "комбатов" боевиков "ДНР" Слесаревский Георгий с позывным "Джордж".