Литва в 2019 году выделит около 1 миллиона евро на поддержку Донбасса

Средства планируется направить на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии.

Литва в 2019 году выделит около 1 милн евро на поддержку пострадавшего от войны Донбасса.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Куць.

"В следующем году правительство Литвы планирует выделить из бюджета около миллиона евро на поддержку Украины. Принципиальное решение об этом уже принято", - написал Куц, ссылаясь на посла Литовской Республики в Украине Марюса Янукониса, с которым провел встречу.

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По словам посла, средства Литва хочет направить на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии.

Стороны также обсудили перечень объектов, которые требуют финансирования: школы, водопроводы, контрольно-пропускные пункты. "Окончательное решение, куда направить финансовую поддержку, примет литовское правительство", - отметил Куц.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине $125 миллионов на восстановление Донбасса.