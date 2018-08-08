Сутки на Донбассе: трое оккупантов уничтожены, еще девять получили ранения

Боевики вели по украинским позициям прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 7 августа, российские оккупационные войска 36 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения. Тем не менее, потерь среди украинских военных нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы осуществлялись по украинским защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены, девять получили ранения.

Ранее журналисты показали, на что превратилось село на линии разграничения из-за обстрелов боевиков.