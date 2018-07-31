Через украинско-российскую границу на Донбассе ночью пронесли гроб – ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ не могли выяснить, был ли гроб открыт, и находилось ли в нем тело

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, заявляет, что зафиксировала пересечение украинско-российской границы на Донбассе группой лиц, которые несли в руках гроб.

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Об этом говорится в недельном отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ сегодня.

"31 июля в 4:12 на пограничном пункте пропуска «Донецк» группа из четырех мужчин и женщины пешком вошли на пограничный пункт Российской Федерации, неся в руках гроб и большой похоронный венок. Они прошли пограничные процедуры и пересекли границу в Украину. Наблюдательная миссия со своих позиций не могла выяснить, был ли гроб открыт, и находилось ли в нем тело", - говорится в отчете.

Отдельно сказано, что 30 июля в 9:03 на пограничном пункте «Гуково» наблюдатели заметили пожарную машину, которая направлялась в сторону оккупированной части Донбасса из РФ. Также через несколько минут в 9:08 машина скорой помощи приехала из РФ на пограничный пункт и направилась в направлении восточной Украины. Однако наблюдатели со своих позиций не смогли увидеть, действительно ли эти транспортные средства пересекли украинско-российскую границу или находились в "слепой зоне" за главным зданием пограничного пункта, куда миссии наблюдателей ходить запрещено.

В тот же день в 12:40 остальные пять пожарных машин приехали на этот пограничный пункт России, остановились на выходной полосе по дороге в Украину и вскоре после этого в 12:57 вернулись в РФ. Позже вечером, в 21:07, наблюдатели увидели, как машина скорой помощи с номерными знаками РФ приехала со стороны Украины и пересекла границу в РФ. Через несколько минут, в 21:13, пожарная машина последовала за скорой. Миссия не смогла подтвердить, были ли это те же транспортные средства, которые были замечены утром.

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