СММ ОБСЕ надо предоставить беспрепятственный доступ на всей территории Украины - генсек

Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом на востоке Украины.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер отмечает, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ надо предоставить беспрепятственный доступ на всей территории Украины.

Об этом он написал в микроблоге Twitter.

Гремингер сообщил, что на Донбассе посетил село Степановка, где встретился с командой Специальной мониторинговой миссии, которая работала над запуском беспилотного летательного аппарата.

"Для выполнения своей работы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины", - заявил генсек ОБСЕ.

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Как известно, в соответствии со своим мандатом, СММ ОБСЕ должна осуществлять наблюдение на всей территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму, оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также вдоль государственной российско-украинской границы. Однако в Крым оккупанты представителей СММ не пускают, а на Донбассе ограничивают передвижение и доступ к различным объектам. Также РФ блокирует возможность осуществления мониторинга наблюдателями вдоль всего неконтролируемого правительством Украины участка границы на Донбассе.