Тымчук объяснил, почему Путин может обострить ситуацию на Донбассе именно перед выборами в Украине

Военный фактор будет играть свою роль в предвыборной кампании в Украине, если не будет серьезных договоренностей между Россией и США по Донбассу, считает Дмитрий Тымчук.

Усиление эскалации на Донбассе возможно с началом избирательной кампании в Украине. В Кремле собираются использовать военный фактор для того, чтобы проталкивать пророссийских кандидатов на выборах в Украине.

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Такое мнение изданию "Апостроф" высказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

По его оценке, если не будет серьезных договоренностей между Россией и США по вопросам Украины, то вполне очевидно, что военный фактор будет играть свою роль в предвыборной кампании в Украине.

«То есть Путин, проталкивая своих кандидатов, будет привлекать внимание событиями на Донбассе путем эскалации конфликта. Это будет делаться для того, чтобы актуализировать вопрос так называемого мира. А мы хорошо знаем риторику, на которой они будут выезжать – это мирный диалог, критика партии войны, то есть правящей коалиции. Пропутинские кандидаты здесь будут указывать на то, что творится на Донбассе, и говорить, что существует только один выход – чтобы к власти приходили политические силы, которые говорят о мире», – объяснил Тымчук.