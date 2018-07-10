На Донбассе погиб военный из Львовской области
16:25, 10 июля 2018Война
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Погиб 23-летний военнослужащий из села Верхний Лужок Владимир Лужецкий.
На Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области / фото УНИАН
На Донбассе погиб 23-летний военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.
"На Донбассе сегодня, 10 июля, погиб украинский защитник Владимир Лужецкий. Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Рожденный в 1995 году", - говорится в сообщении.
Отметим, что в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7 утра отмечалось, что потерь среди украинских военных за текущие сутки не было.
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