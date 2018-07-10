На Донбассе погиб военный из Львовской области

Погиб 23-летний военнослужащий из села Верхний Лужок Владимир Лужецкий.

На Донбассе погиб 23-летний военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

"На Донбассе сегодня, 10 июля, погиб украинский защитник Владимир Лужецкий. Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Рожденный в 1995 году", - говорится в сообщении.

Отметим, что в сводке штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7 утра отмечалось, что потерь среди украинских военных за текущие сутки не было.