Сутки на Донбассе: один украинский военный ранен, оккупанты потеряли одного боевика

Наиболее горячая обстановка 9 июля сложилась на Мариупольском направлении – противник открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 9 июля, российские оккупационные войска совершили 23 обстрела украинских позиций. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранение, а оккупанты, по данным разведки, потеряли одного боевика.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки на Луганском направлении было тихо.

На Попаснянском и Светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по позициям ВСУ открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское. Там враг применял автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь личного состава Объединенных сил не было.

На Донецком направлении враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огонь по позициям ОС. Обстрелам подверглись защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного. На этом направлении потерь среди украинских сил нет.

Горячее всего 9 июля было на Мариупольском направлении. Противник 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись позиции ОС у Водяного, Лебединского и Широкино. В результате боевых действий один украинский боец получил ранения.

В течение текущих суток враг 6 раз нарушил режим прекращения огня. На Попаснянском и Мариупольском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ возле Орехового, Водяного, Широкино и Лебединского, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет. По уточненным данным разведки российские оккупанты потеряли одного боевика.

Ранее волонтер показал в сети видео уничтожения огневой точки боевиков вблизи Авдеевки.