Журналисты посчитали случаи разрыва минометов на передовой (видео)

Сегодня во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое и получили ранения девять военнослужащих.

Журналисты насчитали как минимум 5 случаев разрыва минометов на передовой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое и получили ранения девять военнослужащих. По предварительным данным, это произошло в результате разрыва миномета.

Это уже не первый случай разрыва минометов украинской армии. Летом 2016 года аналогичный "Молот" разорвался на полигоне Широкий лан. Один военный погиб и еще 10 были ранены.

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В 2016 году минимум было два таких случая, от разрыва погибли пятеро военных.

Еще два случая в 2017 - тогда погибли в общей сложности шесть человек, и еще трое уже этого года.

Как сообщал УНИАН, по решению командующего Сухопутных войск ВСУ обучение приостановлено. Назначено служебное расследование причин трагического случая на Ривненском общевойсковом полигоне.