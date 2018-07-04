Сегодня на Донбассе в результате обстрелов ранены двое украинских бойцов

19:25, 04 июля 2018
Война
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Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных \ Минобороны

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Как сказано в сводке пресс-центра Объединенных сил, за текущие сутки, с семи утра и до 18 часов, российско-оккупационные войска 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако запрещенное Минскими договоренностями оружие не использовалось.

Так, на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции украинских бойцов обстреливались из гранатометов.

На Горловском направлении оккупанты применили по защитниках Зайцево и Южного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие прицельного огня по позициям Объединенных сил ранения получили двое украинских военнослужащих.

На Донецком направлении боевики вели беспокоящий огонь по защитникам Невельского из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении российские наемники применили по защитникам Водяного ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Теги: #Донбасс#обстрелы#раненные