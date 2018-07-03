ВСУ создали новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле освобожденного Золотого-4 (видео)

Силами ООС взяты под контроль дороги, по которыми раньше могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда.

Украинские военнослужащие построили новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле населенного пункта Золотое-4.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, таким образом ВСУ усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение.

«Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных Сил на направлении Попасная-Первомайское, развивая оборонительные позиции, которые были обустроены воинами бригад, что ранее выполняли задания, во взаимодействии с ротой глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что также были взяты под контроль дороги, которыми раньше могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда. Уже сейчас такие действия невозможны.

«Для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, начато решение индивидуальных запросов его жителей», – добавили в штабе.