Эксперт объяснил, почему России не выгодна широкомасштабная война с Украиной

ВСУ на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации, отметил Жданов.

Украина способна противостоять России в полномасштабной войне: она продемонстрировала это в 2014 году.

В то же время, самой России широкомасштабная война с Украиной не выгодна. Об этом в ходе чата на "Главреде" заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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"В случае широкомасштабного наступления, для которого нет сил и средств у Российской Федерации, на территории Украины они увязнут в затяжной позиционной войне. Даже с учетом того, что ВСУ на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации", – пояснил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что усиление противовоздушной обороны для руководства Украины очень важно, поскольку не исключена вероятность применения Россией военной авиации в случае обострения военного конфликта.