Турчинов оценил вероятность применения Россией военной авиации в Украине в случае обострения
Усиление противовоздушной обороны для руководства Украины очень важно, поскольку не исключена вероятность применения Россией военной авиации в случае обострения военного конфликта, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Как сообщает пресс-служба СНБО, по словам Турчинова, "широкомасштабный конфликт, прежде всего, будет отличаться от ситуации на востоке Украины использованием воздушно-космических сил Российской Федерации, в частности, штурмовой авиации, крылатых ракет. И для нас тема противовоздушной обороны, защиты важных стратегических объектов страны от этой угрозы очень важна. Мы изучаем в деталях масштабное применение Россией ВКС в Сирии, их сильные и слабые стороны, и понимаем, насколько это может быть серьезной проблемой".
По его словам, для Украины приоритетным направлением расширения военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами является усиление средств противовоздушной обороны, и Украина имеет серьезные наработки в этой сфере.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе.