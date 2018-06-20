Турчинов оценил вероятность применения Россией военной авиации в Украине в случае обострения

Украина изучает применение Россией воздушно-космических сил в Сирии, их сильные и слабые стороны.

Усиление противовоздушной обороны для руководства Украины очень важно, поскольку не исключена вероятность применения Россией военной авиации в случае обострения военного конфликта, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Как сообщает пресс-служба СНБО, по словам Турчинова, "широкомасштабный конфликт, прежде всего, будет отличаться от ситуации на востоке Украины использованием воздушно-космических сил Российской Федерации, в частности, штурмовой авиации, крылатых ракет. И для нас тема противовоздушной обороны, защиты важных стратегических объектов страны от этой угрозы очень важна. Мы изучаем в деталях масштабное применение Россией ВКС в Сирии, их сильные и слабые стороны, и понимаем, насколько это может быть серьезной проблемой".

По его словам, для Украины приоритетным направлением расширения военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами является усиление средств противовоздушной обороны, и Украина имеет серьезные наработки в этой сфере.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе.