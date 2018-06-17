Беспилотник США провел в небе над Донбассом новую воздушную разведку (фото)
В воскресенье, 17 июня, беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США в очередной раз провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе.
Об этом свидетельствует сообщение в Twitter-аккаунте PlaneRadar.
Так, известно, что полет американского беспилотника стартовал в воскресенье в 9:00. Аппарат взлетел с авиабазы Sigonella.
12:00 мск. pic.twitter.com/HDPBDRcole— PlaneRadar (@ua4wiy_) June 17, 2018
На опубликованной карте изображено, что путь беспилотника пролегал в небе над населенными пунктами вблизи линии фронта в Донецкой и Луганской областях.
09:02 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) June 17, 2018
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, у линии разграничения на Донбассе.#UAV#RQ4B#GlobalHawk#USAF#Donbasspic.twitter.com/3IsucxRQLc