Беспилотник США провел в небе над Донбассом новую воздушную разведку (фото)

18:18, 17 июня 2018
Война
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Беспилотник США провел новую воздушную разведку в небе над Донбассом / фото СНБО Украины

В воскресенье, 17 июня, беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США в очередной раз провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе.

Об этом свидетельствует сообщение в Twitter-аккаунте PlaneRadar.

Так, известно, что полет американского беспилотника стартовал в воскресенье в 9:00. Аппарат взлетел с авиабазы Sigonella.

На опубликованной карте изображено, что путь беспилотника пролегал в небе над населенными пунктами вблизи линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

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Теги: #Донбасс#Луганская область#беспилотник на Донбассе