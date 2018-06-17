Ситуация на Донбассе: боевики продолжают провокационные обстрелы

Сегодня с полуночи и до утра боевики на Донбассе несколько раз совершили прицельные обстрелы позиции ВСУ.

Сегодня с полуночи и до утра боевики на Донбассе осуществили несколько прицельных обстрелов позиций Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

Он также отметил, что боевики проводили провокационные обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов.

«Эти провокации фиксировались возле Гнутово и Павлополя (Донецкая обл. - УНИАН). Отмечу, что защитники надежно держат оборону и подавляют огневую активность противника. При этом наши бойцы применяют штатное пехотное вооружение», - сказал Мотузяник.

Он сообщил, что с начала суток потерь среди наших защитников нет.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение, двое украинских военных получили ранения и были немедленно госпитализированы.

При этом за прошедшие сутки был уничтожен один оккупант.