Сутки на Донбассе: двое украинских бойцов ранены, один оккупант ликвидирован

Украинские силы адекватно ответили на провокации врага - ни один клочек украинской земли не потерян.

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение, двое украинских военных получили ранения.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Сообщается, что сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

«Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижения врага, ни один клочок украинской земли не потерян», - сказано в отчете.

Согласно сообщению, на Луганщине отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, на Дебальцевском направлении. На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцево, Верхньоторецкое, Авдеевка и Марьинка.

По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожен один оккупант.