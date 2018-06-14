93% раненных на Донбассе бойцов возвращаются в строй - Порошенко

По словам президента, это один из лучших показателей в мире среди стран, участвовавших в боевых действиях.

93% раненных на Донбассе украинских бойцов после получения медицинской помощи возвращаются в строй.

Читайте такжеОсколки мины в черепе: в Днепре врачи спасают "тяжелого" бойца (видео)

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом президент Петр Порошенко сказал во время торжественного мероприятия в Мариинском дворце по случаю Дня медицинского работника.

По словам президента, за последние четыре года в условиях российской агрессии в военной медицине отмечается значительный прогресс в оказании медицинской помощи украинским воинам.

Порошенко подчеркнул, что в условиях российской агрессии новая военная медицина строится по стандартам НАТО, и сообщил, что до 93% раненых бойцов после получения медицинской помощи возвращаются в строй.

Также президент поблагодарил военных и гражданских медиков, которые своим добросовестною и профессиональной работой спасают жизнь украинским воинам.

«Это действительно одни из лучших показателей в мире, как отмечают эксперты среди стран, участвовавших в боевых действиях», - обратился Порошенко к военным медикам, присутствующим на церемонии.

Президент также поздравил присутствующих с всемирным Днем донора крови, который отмечается сегодня, 14 июня.

«Своевременный доступ пациентов к качественным и безопасным продуктам донорской крови позволяет ежегодно спасать миллионы жизней. Но хочу отдельно подчеркнуть, что в условиях войны, которую против нас ведет Россия, осуществив незаконную аннексию Крыма, агрессию против Украины на востоке нашего государства, именно сейчас донорство крови является вкладом абсолютно каждого в общее дело национальной обороны», - подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что минимальное денежное обеспечение на передней линии обороны на Донбассе сегодня составляет 20 тысяч гривень в месяц.