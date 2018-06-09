Решение принято в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.

В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня. Решение принято в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС),

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

В министерстве подчеркнули, что все остальные обьекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

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Ранее сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция снова обесточена.

Донецкая фильтровальная станция, расположенная в так называемой «серой зоне», время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования в результате попадания снарядов. ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.