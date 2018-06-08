Спецдокладчик ООН пообщался с четырьмя украинскими заложниками в Донецке под надзором боевиков

Боевики не дали возможности представителю ООН конфиденциально пообщаться с украинскими военными.

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения Нильс Мельцер заявляет, что получил возможность пообщаться с четырьмя заложниками из числа украинских военных в оккупированном Донецке под наблюдением боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Он рассказал, что с 20 мая по 8 июня он вместе со своей командой оценивали в Украине общую ситуацию, связанную с запретом пыток или других видов обращения, унижающих человеческое достоинство. Спецдокладчик ООН рассказал, что, посещая различные объекты на контролируемой Украиной территории он получил беспрепятственную свободу передвижения ко всем местам, где люди были лишены свободы.

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"Мне досадно сообщить, что во время моего визита на территорию, которую контролируют вооруженные формирования в Луганске и Донецке, доступ к местам лишения свободы не отвечал требованиям моего мандата. Представители де-факто "власти" заранее определили учреждения для пребывания, и моя команда не могла посетить другие учреждения. Более того, в учреждениях, которые я посетил в так называемой "ЛНР", мне не разрешили провести конфиденциальные интервью с задержанными, и даже коллективные интервью общего характера были невозможны из-за угнетающего и запугивающего присутствия персонала учреждения", - отметил Мельцер.

Ему удалось побывать в колониях №19 и №24.

Говоря о своем пребывании на оккупированной части Донецкой области, он сказал, что посетил СИЗО №5 в Донецке.

"В СИЗО города Донецка я смог пообщаться индивидуально с 4 задержанными военными Вооруженных сил Украины, которые были выбраны представителями де-факто "власти", но, к сожалению, под наблюдением персонала тюрьмы, что не позволило обеспечить полную конфиденциальность", - сказал он.

Он отметил, что в СИЗО коллективные камеры узкие, плохо проветриваются и в учреждении отсутствует обеспечение адекватных гигиенических условий.