За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
За прошедшие сутки, 6 июня, боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, в основном с применением только стрелкового оружия.
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Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих ООС погибли и двое получили ранения.
Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино.
По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожены и 3 ранены.
"Сегодня, в течение ночи 7 июня, имела признаки обострения ситуация на Луганщине - оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь наших войск за текущие сутки нет", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, наблюдатели ОБСЕ за сутки 4-5 июня зафиксировали более 170 взрывов на Донбассе.