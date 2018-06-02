Боевики выживают жителей Южного: в результате обстрела поселка сгорело девять домов (фото)

19:22, 02 июня 2018
Война
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боевики выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок / Минобороны Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Боевики разрушили девять домов мирных жителей \ ТСН

"Девять домов в районе "Чагари" сгорели. Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью покидают дома, возвращаются днем. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - сообщили в министерстве.

Местные не хотят принудительной эвакуации \ ТСН

Согласно информации, во время обстрелов боевики выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок.

"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - уточнили в ведомстве.

Боевики стараются выжить местных жителей \ ТСН
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Теги: #Донбасс#дома#мирные жители