Боевики выживают жителей Южного: в результате обстрела поселка сгорело девять домов (фото)
19:22, 02 июня 2018Война
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Боевики выжигают дома в Южном, чтобы заставить людей покинуть поселок.
боевики выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок / Минобороны Украины
На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района "Чагари" в поселке Южное сгорели 9 домов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.
Боевики разрушили девять домов мирных жителей \ ТСН
"Девять домов в районе "Чагари" сгорели. Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью покидают дома, возвращаются днем. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - сообщили в министерстве.
Местные не хотят принудительной эвакуации \ ТСН
Согласно информации, во время обстрелов боевики выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок.
"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - уточнили в ведомстве.
Боевики стараются выжить местных жителей \ ТСН
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