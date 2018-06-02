Боевики выживают жителей Южного: в результате обстрела поселка сгорело девять домов (фото)

Боевики выжигают дома в Южном, чтобы заставить людей покинуть поселок.

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района "Чагари" в поселке Южное сгорели 9 домов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

"Девять домов в районе "Чагари" сгорели. Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью покидают дома, возвращаются днем. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - сообщили в министерстве.

Согласно информации, во время обстрелов боевики выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок.

"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - уточнили в ведомстве.