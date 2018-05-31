Тука о "прямых переговорах" по Донбассу: Путин хочет повторить в Украине сценарий Приднестровья

10:13, 31 мая 2018
Война
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Москва заинтересована в "прямых переговорах" относительно Донбасса / фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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"Цель Кремля - повторить в Украине сценарий Приднестровья. Во время встречи с вице-премьером Молдовы я услышал: стратегическая наша ошибка заключается в том, что мы согласились на прямые переговоры с ПМР", - говорится в его сообщении.

По словам Туки, после начала "прямых переговоров" в следующую минуту Москва сделает "шаг в сторону": "ну вот, теперь и договаривайтесь между собой".

"Выставив своих марионеток в качестве полноценной стороны переговоров, Кремль мгновенно займет позицию "наблюдателя и миротворца", снимая с себя любую ответственность. Следовательно, Киеву придется иметь дело с "представителями", которые абсолютно ни на что не влияют", - добавил он.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко ожидает, что переговоры в Минске будут сложными.

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Теги: #Донбасс#Россия#переговоры