Геращенко: сегодня будет очень тяжелое заседание в Минске

Ирина Геращенко выразила обеспокоенность отсутствием реакции мира на проблему заложников и политзаключенных.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко ожидает, что сегодняшние переговоры в Минске будут сложными.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Сегодня Минск. Еду с тяжелым сердцем. И из-за страшных ночных новостей. И из-за острого осознания, что происходит серьезная эскалация конфликта, не только на линии фронта. Война, терроризм - рядом, в тылу. Сегодня будет очень тяжелое заседание из-за ухудшения ситуации с безопасностью, убийства детей на Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопуска МККК к заключенным, ввиду отсутствия ответа РФ на украинские инициативы передать им 23 россиян, чтобы освободить наших, в том числе Олега Сенцова», – отметила Геращенко.

Она выразила обеспокоенность отсутствием реакции мира на проблему заложников и политзаключенных. «Так, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Олега и его коллег по несчастью. Но где заявления, хотя бы о беспокойстве, правительств и лидеров ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ , МККК, ЕС, США и других институций, которые должны жестко реагировать на недопуск врачей и консулов, безосновательное содержание в тюрьмах больше, чем 4 года? Мир молчит. И это усложняет украинскую задачу – вытащить», – добавила она.