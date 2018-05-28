Пропавший в бою под Павлополем морской пехотинец нашелся
11:36, 28 мая 2018Война
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Военнослужащий сам вернулся в расположение своей части.
Пропавший на Донбассе воин ВСУ сумел вернуться к своим / фото УНИАН
Боец 36 отдельной бригады морской пехоты, который пропал 27 мая в столкновении с боевиками под Павлополем, нашелся.
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Как сообщает «112 Украина», об этом журналистам сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец.
"С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", – отметил Шубец.
Сейчас состояние здоровья бойца удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.
Накануне сообщалось, что во время боя на Мариупольском направлении исчез военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты. Принимались меры по выяснению обстоятельств его исчезновения и поиска.
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