Пропавший в бою под Павлополем морской пехотинец нашелся

Военнослужащий сам вернулся в расположение своей части.

Боец 36 отдельной бригады морской пехоты, который пропал 27 мая в столкновении с боевиками под Павлополем, нашелся.

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Как сообщает «112 Украина», об этом журналистам сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец.

"С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", – отметил Шубец.

Сейчас состояние здоровья бойца удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Накануне сообщалось, что во время боя на Мариупольском направлении исчез военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты. Принимались меры по выяснению обстоятельств его исчезновения и поиска.