Операция объединенных сил: боевики обстреляли из «Градов» защитников Авдеевки

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ранения получили трое украинских бойцов; потери боевиков – один убитый и трое раненых.

За прошедшие сутки, 19 мая, российско-террористические войска осуществили 58 обстрелов Объединенных сил. Ночью противник пять раз применил тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы БМ-21 против защитников Авдеевки в районе Донецкой фильтровальной станции.

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Как сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил, боевики, кроме того, 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения ОС вели активную оборону.

На Луганщине, в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое, противники безрезультатно пытались вытеснить подразделения ВСУ с их позиций.

На Донецком направлении боевые действия продолжались в районах Зайцево, Зализного, Авдеевки, Новотроицкого. Противник вел огонь из жилых кварталов оккупированной Горловки, прикрываясь мирным населением.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе Пищевика, Талаковки и Широкино.

В минувшие сутки три украинских бойца получили ранения. Раненых оперативно госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, ВСУ уничтожили одного и ранили троих боевиков.

Накануне сообщалось, что 19 мая боевики обстреляли жилой сектор Зайцевого из 120 мм минометов. В результате обстрела поврежден дом.