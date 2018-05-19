Боевики с минометов обстреляли жилой сектор Зайцево, поврежден дом

В результате разрыва мины разрушена кровля дома, повреждены окна и стены. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Боевики сегодня, 19 мая, из 120-мм минометов обстреляли жилой сектор Зайцево в направлении населенного пункта Гольмовский.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Боевики вооруженных формирований РФ в нарушение Минских договоренностей около 05.45 обстреляли населенный пункт Зайцево из минометов 120 калибра. Обстрел мирных жителей противник вел в направлении населенного пункта Гольмовский», - говорится в сообщении.

В частности, по результатам фотофиксации, проведенной 19 мая наблюдателями мобильной группы СЦКК, задокументировано прямое попадание мины в частный дом и приусадебный участок по улице ул. Мануильского, 100. Вследствие разрыва мины разрушена кровля дома, повреждены окна и стены. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Об этом украинская сторона СЦКК проинформировала Специальную наблюдательную миссию ОБСЕ.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что обстрелы населенных пунктов из запрещенного оружия и попытки обвинить в этом подразделения ВСУ свидетельствуют о заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта, явном нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей», - отметили в пресс -центре ООС.