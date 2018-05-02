Известную скульптуру в Донецке заменили "флагом" недореспублики - журналист (фото)

10:59, 02 мая 2018
Война
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Скульптуры в Донецке больше нет / фото facebook.com/den.kazansky

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"Скульптуры Лоренцо Куинна установлены по всему миру - Венеция, Бирмингем, Пальма-де-Мальорка, Лондон, Падуя. До недавнего времени в этом списке был и Донецк", - пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"Но вот Донецк попал в руки варваров и скота - и весь налет продвинутости исчез в мгновение. Теперь на месте произведения искусства - флажок непонятной организации, в которую до войны входили четыре алкаша", - выразил возмущение журналист.

Ранее Казанский сообщал, что вместо скульптуры "В перспективе" насыпали разноцветных камешков. А бронзовая рука теперь или отправилась на металл или украшает двор какого-то доблестного "освободителя".

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Теги: #Донецк#боевики#скульптура