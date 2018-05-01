"Отправилась на металл или украшает двор "освободителя": в Донецке украли скульптуру Куинна "В перспективе" (фото)

Вместо скульптуры боевики насыпали разноцветные камни в цветах флага "ДНР". Сама же скульптура была сделана из бронзы.

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