"Отправилась на металл или украшает двор "освободителя": в Донецке украли скульптуру Куинна "В перспективе" (фото)

15:25, 01 мая 2018
Война
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В Донецке вслед за стелой ФК "Шахтер" боевики украли и скульптуру Лоренсо Куинна "В перспективе", которая стояла напротив драмтеатра.

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Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook. "Вместо нее теперь насыпали разноцветных камешков. А бронзовая рука теперь или отправилась на металл или украшает двор какого-нибудь доблестного "освободителя", - отметил он.

Ранее в сети появились фото заброшенного парка возле "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке.

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Теги: #ДНР#боевики#скульптура