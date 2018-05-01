"Отправилась на металл или украшает двор "освободителя": в Донецке украли скульптуру Куинна "В перспективе" (фото)
15:25, 01 мая 2018Война
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Вместо скульптуры боевики насыпали разноцветные камни в цветах флага "ДНР". Сама же скульптура была сделана из бронзы.
В Донецке вслед за стелой ФК "Шахтер" боевики украли и скульптуру Лоренсо Куинна "В перспективе", которая стояла напротив драмтеатра.
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Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook. "Вместо нее теперь насыпали разноцветных камешков. А бронзовая рука теперь или отправилась на металл или украшает двор какого-нибудь доблестного "освободителя", - отметил он.
Ранее в сети появились фото заброшенного парка возле "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке.
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