Волонтер рассказал об изменениях на Донбассе после начала операции Объединенных сил
Украинский волонтер Роман Доник рассказал об изменениях на Донбассе после введения операции Объединенных сил.
Читайте такжеОперация Объединенных сил на Донбассе: стало известно о потерях террористов за сутки
"Поездили сегодня по двум секторам. В первый день ООС. Пока все как обычно. Где-то стандартные проверки документов, заглядывание в салон. Где-то пароль прокатил. Где-то вызывали на связь тех, к кому приехали. Все как всегда. Пока ничего не изменилось", - написал он на своей странице в Facebook.
"Война, как ты ее не назови, так войной и остается. Та же война, тот же противник, которого нужно уничтожить, те же наши ребята, которым нужна помощь в уничтожении противника", - добавил Доник.
Как сообщалось ранее, в ночь на 2 мая во время боевых действий два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.