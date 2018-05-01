"Джавелины" вызовут у россиян неудобные воспоминания о выводе войск из Афганистана – эксперт Atlantic Council

При этом, по мнению эксперта, только «Джавелинов» не достаточно, что вытеснить Россию из Донбасса и Крыма.

Поставка «Джавелинов» является операционно и политически важной демонстрацией решимости США поддержать Украину.

Об этом заявил Ян Бжезинский, главный исследователь Центра по международной безопасности Scowcroft при Atlantic Council, передает Голос Америки.

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При этом, по мнению эксперта, только «Джавелинов» не достаточно, что вытеснить Россию из Донбасса и Крыма, однако они значительно увеличивают возможности сделать действия российских сил более затратными.

Он отметил, что «Джавелины», вероятно, вызовут у российского командования неудобные воспоминания об американских портативных противоракетных установках Stinger, которые сыграли важную роль в том, чтобы заставить Советский Союз выйти из Афганистана в конце 1980-х.

Теперь «Джавелины» помогут сдержать дальнейший захват Россией украинской территории. Однако, Бжезинский подчеркивает, что их должна сопровождать дополнительная военная поддержка Украины, большее присутствие НАТО в Центральной Европе и более агрессивные экономические санкции против России, чтобы убедить Путина прекратить оккупацию Крыма и восточной Украины.