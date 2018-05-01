"Джавелины" сдержат российские танки, но радикально изменят ВСУ только реформы - экс-чиновник Пентагона

По словам Карпентера, украинские Вооруженные силы нуждаются в радикальном реформировании по стандартам НАТО.

Получение "Джавелинов" поможет Украине защититься от непрекращающейся агрессии России. Однако возможности украинской армии радикально изменят не "Джавелины", а реформы структуры командования.

Об этом, комментируя заявление Госдепартамента о доставке в Украину переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", заявил Майкл Карпентер, экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете на своей странице в Твиттере.

"Наконец Украина получила джавелины. На моральном, политическом, тактическом и стратегическом уровне это правильное решение, которое поможет Украине защититься от непрекращающейся агрессии России, которая уже унесла более 10 000 жизней", – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что было бы ошибкой считать, что "Джавелины" кардинально меняют ситуацию на линии фронта.

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"Они являются полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможностей украинской армии. Значительно более важным является структура командования Вооруженных сил, отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск – обе эти составляющие также требуют немедленного внимания", - добавил Карпентер.

"Наконец, важно помнить, что Украина платит за эти ракеты. В долгосрочной перспективе будет значительно лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность (то есть сделает ее более прозрачной и менее уязвимой к коррупции), чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие", – отметил он.

Напомним, 30 апреля Государственный департамент США подтвердил доставку противоракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) Украине. Позже президент Петр Порошенко, со своей стороны, поблагодарил президента США за это решение, а также отметил "живой интерес" к укреплению обороноспособности Украины как внутри государства, так и за рубежом.