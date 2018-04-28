Обострение в АТО: 53 обстрела со стороны боевиков, трое раненых украинских военных

Боевики продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 53 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Боевики продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских военных. Их доправили в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи.

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На Донецком направлении из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Водяного. Также минометы калибра 120 мм применили вблизи Лебединского. Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно вел огонь по позициям ВСУ вблизи Шахты «Бутовка», Невельского, Гнутового, Марьинки, Каменки и Песков. Вооружение БМП и противотанковый ракетный комплекс боевики применили под Талаковкою, гранатометы – неподалеку Авдеевки и Богдановки, крупнокалиберные пулеметы – в районе Опросного, Верхнеторецкого, Широкиного, Павлополя и Пищевика. Вблизи Марьинки велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям под Крымским. Также 120 мм миномет, БМП и гранатометы агрессор задействовал по опорным пунктам ВСУ вблизи Светлодарска.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ в своем отчете сообщила о том, что на южном направлении в районе поселка Водяное, недалеко от Мариуполя, подразделения ВСУ продвинулись вперед.