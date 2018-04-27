ВСУ продвинулись под Мариуполем и закрепились на новых позициях - волонтер

Волонтер сообщил о новых успехах ВСУ на Донбассе, информацию подтвердили и в ОБСЕ.

Миссия ОБСЕ в своем отчете сообщила о том, что на южном направлении в районе поселка Водяное, недалеко от Мариуполя, подразделения ВСУ продвинулись вперед.

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На эту информацию обратил внимание волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. Как говорится в его сообщении, украинские военные уже "закрепились на новых позициях, сделав 300 метровое укрепление".

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что за последние 1,5 месяца враг понес значительные потери на Светлодарской дуге. Это, по его словам, говорит о том, что ВСУ умеют точно работать в ответ.