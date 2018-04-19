Возвращение силой или отказ от территорий: эксперты назвали четыре сценария развития ситуации на Донбассе

По мнению экспертов, самый вероятный сценарий для Донбасса: консервация нынешней ситуации до 2020 года.

Ни войны, ни мира; возвращение мирным путем; возвращение силой оружия; отказ от оккупированных территорий — именно так выглядят ключевые варианты жизни Донбасса на ближайшие годы. Так считают эксперты Украинского института будущего (УИБ). Они с начала года взялись изучать и прогнозировать на эту тему и попытались оценить вероятность каждого из сценариев.

Об этом пишет журнал "Новое время".

При этом аналитики УИБ считают нынешнее положение дел на Донбассе — сценарий “ни войны, ни мира” — самым вероятным и самым устойчивым. Да и большая часть населе- ния страны, если судить по проведенному в конце марта исследованию GfK Ukraine, не понимает сути недавно принятого закона о реинтеграции оккупированных территорий. И не верит, что с помощью подобных актов можно вернуть Донбасс. При этом все респонденты хотели бы разрешения конфликта мирным путем.

Сценарий №1: Ни войны, ни мира

Вероятность по оценке УИБ: 75 %

По мнению экспертов, самый устойчивый сценарий: консервация нынешней ситуации до 2020 года. То есть до момента появления в Украине новых президента и парламента. Украинская правящая элита при таком ходе событий будет опасаться делать резкие шаги, способные нарушить существующий статус-кво. Четкого и конкретного плана возвращения региона так и не появится, поэтому станет вероятной опасность неожиданных проколов.

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Россия может активно использовать инструмент провокаций на линии фронта в ответ на любое усиление давления со стороны официального Киева или международных институтов. Вероятны отдельные боевые стычки как способ предостережения Кремлем Запада, НАТО и других организаций от ввязывания в конфликт даже в случае его резкого обострения.

Эксперты также считают, что раскол в обществе возрастет на фоне появления все большего числа людей войны — бойцов, вернувшихся с фронта.

Сценарий №2: Возвращение Донбасса мирным путем

Вероятность по оценке УИБ: 18 %

Скорее всего, подобное развитие ситуации последует сразу же после сценария “ни мира, ни войны”, когда бы тот ни финишировал. Мирное возвращение возможно по двум вариантам — “троянский конь” и “миротворческая миссия”.

“Троянский конь” фактически означает выполнение Минских договоренностей по российскому варианту. В таком случае нынешние оккупированные территории перейдут под формальную юрисдикцию Украины. Там пройдет амнистия, под которую подпадет множество боевиков. В регионе пройдут местные выборы, и их победителями станут пророссийские силы. В результате в украинской политике нарушится установившийся баланс, и политические партии, ориентированные на Россию, получат большую поддержку. Поэтому Донбасс обретет особый статус и автономию с возможностью влиять на Киев, в то время как последний будет ограничен в своем воздействии на “республики”.

“Миротворческая миссия” — более реалистичный, по мнению экспертов, вариант: ввод в регион ограниченного контингента иностранных миротворцев под меж- дународным мандатом. Однако высоки шансы того, что “голубые каски” расположатся не на границе Украины с Россией, а на линии фронта с “ЛДНР”. В таком случае Украина не получит полного доступа к происходящему на оккупированной части, и ситуация станет развиваться по сценарию Приднестровья.

Сценарий №3: Неукраинский Донбасс: отказ Украины от восточных территорий и их прямая аннексия Россией

Вероятность по оценке УИБ: 5 %

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Самый болезненный для национального самосознания сценарий. Он может стать реальностью в случае победы на президентских выборах пророссийского кандидата — как вариант, кого-то из старой гвардии Партии регионов. Или же триумфа одного из политиков, декларирующего необходимость диалога с Владимиром Путиным. Официальное признание Донбасса неукраинским создаст коалицию внутри страны против инициатора подобных действий. Массовое недовольство вызовет акции протеста и митинги, ведь продолжавшаяся четыре года война затронула множество слоев населения. Начнутся выступле- ния против власти военных, волонтеров, активистов. Ситуация в стране станет опасной. Единственный плюс — власти будут вынуждены действовать крайне конкретно, укрепляя границу и отказываясь от каких-либо обязательств перед населением “республик”.

Сценарий №4: Возвращение Донбасса военным путем

Вероятность по оценке УИБ: 2 %

Наименее вероятный сценарий, хотя широкомасштабные военные действия под силу нынешней украинской армии. Если власти примут решение о возврате оккупированных земель силой, то наступление будет развиваться по всей линии разграничения — а это около 500 км фронта. С учетом большой численности боевиков на территории "ЛДНР" — по разным оценкам их там около 30-50 тыс. чел. — ударный кулак Вооруженных сил Украины должен будет состоять не менее чем из 100 тыс. бойцов (это почти все имеющие пехотные части). Главное наступление должно быть сосредоточено на двух-трех направлениях, на которые командование и отправит большую часть пехоты при поддержке бронетанковых войск. Численность последних должна составить не менее 1,5-2 тыс. единиц. Подобный сценарий предполагает милитаризацию общества и даже — с большой вероятностью — введение военного положения в стране.

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