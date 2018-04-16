"Теперь на 17 российских наемников меньше": в районе Докучаевска террористы "ДНР" понесли значительные потери - волонтеры
Выходные на передовой прошли с потерями среди террористов "ДНР", в частности в районе оккупированного Докучаевска.
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Об этом в Facebook сообщают волонтеры "Вернись живым". "В районе временно оккупированного Докучаевска защитники Украины по первое число насыпали боевикам, которые до этого прибегали к вооруженным провокациям", - говорится в сообщении.
По данным разведки волонтеров, в "ДНР" теперь на 17 российских наемников меньше.
"Еще более 30 террористов были ранены, и теперь вряд ли смогут направить оружие в сторону мирных городов", - добавили в "Вернись живым".
Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска, игнорируя режим полного прекращения огня, осуществили 59 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.