Боевики снова обстреляли опорные пункты сил АТО, ранен один украинский боец - штаб

По данным штаба, противник вел огонь из запрещенного Минскими соглашениями оружия по всем направлениям.

С начала суток российско-оккупационные войска 28 раз обстреляли опорные пункты сил АТО, один украинский военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 14 апреля.

«В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов», - говорится в сообщении.

В частности, по данным штаба, на Донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии оккупанты обстреляли защитников Широкино, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - защитников Марьинки, Каменки и Лебединского, из вооружения БМП - защитников Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - укрепления под Павлополем, Гнутово и Новотроицким.

Читайте такжеСегодня исполняется четвертая годовщина проведения АТО

«Кроме этого, защитников Авдеевки обстреливали из гранатометов различных систем и зенитной установки. Также под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Широкино, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а возле Водяного, Шахты «Бутовка» и Талаковки - велся снайперский огонь», - отметили в пресс-центре.

Сообщается, что на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор открывал огонь по защитникам Зайцево и Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм противник трижды применил под Луганским, а защитников Троицкого обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.