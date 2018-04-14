За сутки боевики 43 раза обстреляли позиции сил АТО, ранен один украинский боец

На Луганском направлении оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки осуществили 43 обстрела позиций сил АТО, одного украинского военного ранили.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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В частности, на Луганском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие – неподалеку Зайцевого, а крупнокалиберные пулеметы – вблизи Светлодарска.

По данным штаба, на Донецком направлении с 82-мм минометов боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Опросного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по укреплениям ВСУ вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов – возле Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты «Бутовка», а из вооружения БМП – в районе Талаковки, Каменки и Богдановки.

«Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опросного, Лебединского, Шахты «Бутовка», Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки велся снайперский огонь»,- добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция будет изменена на операцию Объединенных сил на Донбассе 30 апреля.