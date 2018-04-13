МВД разрабатывает план действий для разных сценариев на Донбассе
Министерство внутренних дел Украины разрабатывает план действий подведомственных служб на случай "плохого" и "хорошего" развития ситуации на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в кулуарах 11-го Киевского форума по вопросам безопасности.
"Министерство внутренних дел, силы Национальной гвардии, Национальной полиции также разрабатывают сценарий - и плохой, и хороший. И в случае военной агресии, активной фазы со стороны Российской Федерации, и в случае, когда нам удастся через миссию миротворцев получить обратно свои оккупированные территории. Это очень серьезные вызовы, мы к этому готовимся", - заявил он.
Ранее Аваков сообщал, что силы Министерства внутренних дел Украины готовятся к деоккупации Донбасса и восстановления контроля над оккупированными территориями на востоке Украины.