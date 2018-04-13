МВД разрабатывает план действий для разных сценариев на Донбассе

Министерство рассматривает сценарий как активной фазы военной агресии со стороны России, так деоккупации после введения миротворчесской мисии ООН на Донбассе.

Министерство внутренних дел Украины разрабатывает план действий подведомственных служб на случай "плохого" и "хорошего" развития ситуации на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в кулуарах 11-го Киевского форума по вопросам безопасности.

"Министерство внутренних дел, силы Национальной гвардии, Национальной полиции также разрабатывают сценарий - и плохой, и хороший. И в случае военной агресии, активной фазы со стороны Российской Федерации, и в случае, когда нам удастся через миссию миротворцев получить обратно свои оккупированные территории. Это очень серьезные вызовы, мы к этому готовимся", - заявил он.

Ранее Аваков сообщал, что силы Министерства внутренних дел Украины готовятся к деоккупации Донбасса и восстановления контроля над оккупированными территориями на востоке Украины.