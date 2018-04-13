МВД разрабатывает план действий для разных сценариев на Донбассе

13:27, 13 апреля 2018
Война
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МВД разрабатывает план действий для "плохого" и "хорошего" развития ситуации на Донбассе / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в кулуарах 11-го Киевского форума по вопросам безопасности.

"Министерство внутренних дел, силы Национальной гвардии, Национальной полиции также разрабатывают сценарий - и плохой, и хороший. И в случае военной агресии, активной фазы со стороны Российской Федерации, и в случае, когда нам удастся через миссию миротворцев получить обратно свои оккупированные территории. Это очень серьезные вызовы, мы к этому готовимся", - заявил он.

Ранее Аваков сообщал, что силы Министерства внутренних дел Украины готовятся к деоккупации Донбасса и восстановления контроля над оккупированными территориями на востоке Украины.

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Теги: #Донбасс#Аваков#деоккупация