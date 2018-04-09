Боевики сегодня обстреливали ВСУ из запрещенного оружия: трое военных ранены

Незаконные вооруженные формирования сегодня применяли против ВСУ запрещенное Минскими договоренностями оружие.

С начала суток, 9 апреля, боевики российско-оккупационных бандформирований 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, в результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

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Так, на Донецком направлении в районе Широкино и Лебединского боевики использовали артиллерию калибра 122 мм, вблизи Водяного - минометы 120 мм.

В районе Лебединского боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также позиции ВСУ вблизи Широкино, Талаковки, Каменки, Опытного и Водяного были обстреляны из гранатометов различных систем.

Кроме того, оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы в районе села Пищевик, а стрелковое оружие - в Песках и возле шахты "Бутовка".

На Луганском направлении огонь ввели из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов под Луганским. Также под обстрел из гранатометов попали украинские опорные пункты неподалеку от Светлодарска и Катериновки.

"В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Наши защитники доставлены в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.