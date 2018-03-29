Из-за дезертирства боевиков РФ усилила охрану неконтролируемого Украиной участка границы
Пограничная служба России из-за дезертирства в рядах российско-оккупационных войск укрепила временно неконтролируемый Украиной участок государственной границы.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.
«Это связано с увеличением количества дезертиров в рядах российско-оккупационных войск, которые пытаются выехать в Россию», - подчеркнул он.
По словам спикера, в подразделениях оккупационных войск интенсивно распространяется дезинформация о подготовке ВСУ к наступательным действиям на Мариупольском и Волновахском направлениях.
«Вместе с тем чрезмерное распространение противником такой информации привело к увеличению количества случаев самовольного оставления места службы боевиками российско-оккупационных войск, находящимися на передовых позициях. С целью недопущения проникновениядезертиров на территорию РФ российской пограничной службой ужесточен режим патрулирования на временно неконтролируемом украинской стороной участке границы», - добавил Гуцуляк.