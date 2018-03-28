На Донбассе снайпер боевиков убил 19-летнего волонтера - СМИ

Спикер штаба АТО Олег Сушинский сообщил, что о гибели волонтера ему ничего не известно.

Во вторник вечером в зоне АТО снайпер боевиков убил волонтера, который производил пуск беспилотника.

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Об этом сообщает InfoResist, ссылаясь на источники из зоны АТО.

Волонтеру было всего 19 лет. Он занимался аэроразведкой для одного из подразделений в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области простились с 22-летним военнослужащим Сергеем Ковнацким, погибшим в зоне проведения АТО.