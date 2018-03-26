Хуг анонсировал свой визит на Донбасс к началу очередного перемирия

22:33, 26 марта 2018
Война
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REUTERS

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"С 26 по 31 марта первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с визитом на востоке Украины. Во время визита он оценит ситуацию по безопасности вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь гражданского населения, а также пообщается с местным населением", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о договоренности о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта.

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