В Минске договорились о пасхальном перемирии с 30 марта

14:55, 26 марта 2018
Война
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ТКГ договорилась об очередном прекращении огня на Донбассе с 30 марта / фото УНИАН

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Об этом УНИАН сообщили в офисе Специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трёхсторонней контактной группе.

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, признавая позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени», - говорится в принятом сегодня заявлении.

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Теги: #Донбасс#война#перемирие