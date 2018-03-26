Британский политолог назвал два реальных сценария для Донбасса

Из-за несогласия в формате миротворческой миссии между Западом и Россией надежд на вариант с введением на Донбасс миротворцев немного, говорит эксперт.

Развитие ситуации на Донбассе может пойти двумя путями, либо все будет оставаться как есть и конфликт затянется надолго, либо неподконтрольные территории пойдут по пути Приднестровья, а боевики согласятся на прекращение огня.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал британский политолог Майкл Эмерсон.

По его словам, из-за несогласия в формате миротворческой миссии между Западом и Россией надежд на вариант с введением на Донбасс миротворцев немного. Поэтому остается два возможных пути развития событий. Первый из них - это сохранение ситуации в нынешнем тупике и продолжение конфликта.

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"Вопрос в том, останется ли ситуация в этом тупике еще пять, десять, двадцать лет. Те, кто наблюдал за политической ситуацией на постсоветском пространстве последние четверть века, знают, что так называемые замороженные конфликты могут длиться четверть века: это касается Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровья. Поэтому вариант первый: Донбасс ждет то же самое. Это на самом деле не образно: достаточно, чтобы ситуация оставалась такой, как есть", – говорит Эмерсон.

Второй вариант – так называемая "приднестровизация" оккупированных территорий. По словам политолога, для его воплощения необходимо со стороны боевиков согласится на полное прекращение огня, а со стороны Украины – снять экономическую блокаду.

"Как вы, наверное, знаете, отношения Приднестровья с Молдовой выглядят примерно так: там нет насилия, и товары более или менее свободно перемещаются через границу. Между прочим, Приднестровье считается частью соглашения о свободной торговле между Молдовой и ЕС. И это может быть важным стимулом для Донецка и Луганска, если в экономическом плане они будут справляться не очень хорошо. А у них, конечно, дела идут ужасно", – рассказывает о перспективах такого варианта британский эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что в течение своего нового срока на посту президента РФ Владимир Путин будет готов решить проблему Донбасса путем введения на оккупированные территории временной международной администрации, по сценарию Косово или Боснии и Герцеговины.